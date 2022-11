Burattini e disegni a merenda al circolo Mcl Don Renzo Paoli di San Piero a Ponti

CAMPI BISENZIO – Continuano gli appuntamenti al circolo Mcl Don Renzo Paoli di San Piero a Ponti nell’ambito della rassegna “Uno scrittore fra noi”. Quello di domani, sabato 26 novembre, con inizio alle 16.45, è stato pensato in orario pomeridiano proprio perché dedicato ai più piccoli. Grazie all’ultimo di libro di Sara Passi e David Ceccarelli, infatti, dal titolo “Tinto Pezza e l’anello del pescatore”, ma anche ai burattini di Rossella Ascolese che con i suoi burattini animerà proprio i personaggi descritti nel libro. Ma non è finita qui perché a seguire ci sarà anche il laboratorio del fumetto con l’illustratore del libro, David Ceccarelli, e per concludere in bellezza merenda per i più piccoli. Due gli appelli lanciati dal circolo: portate matite e pennarelli ma soprattutto scrivete una e-mail all’indirizzo tintopezzapress@gmail.com oppure telefonate a Claudio (3389539130) per poter partecipare.