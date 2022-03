Bus e chiusura strade per la corsa ciclistica “Per sempre Alfredo”

SESTO FIORENTINO – Il 20 marzo, in occasione della gara ciclistica “Per sempre Alfredo”, dalle 14 alle 18 circa, le linee 2, 28 e 57 dei bus effettueranno servizio limitato per consentire il passaggio dei ciclisti. Alcune strade a Sesto Fiorentino e Calenzano saranno chiuse al transito, e l’intersezione in corrispondenza di Piazza XXX Novembre […]

SESTO FIORENTINO – Il 20 marzo, in occasione della gara ciclistica “Per sempre Alfredo”, dalle 14 alle 18 circa, le linee 2, 28 e 57 dei bus effettueranno servizio limitato per consentire il passaggio dei ciclisti. Alcune strade a Sesto Fiorentino e Calenzano saranno chiuse al transito, e l’intersezione in corrispondenza di Piazza XXX Novembre e la rotatoria posta fra viale dei Mille e viale Ariosto saranno presidiate dalla Polizia Municipale di Sesto Fiorentino e/o dal Personale dell’Organizzazione della Manifestazione.

Qui le modifiche delle linee:

Linea 2 e linea 28: Provenendo da Piazza Dalmazia, il bus percorrerà via Gramsci, farà inversione in Piazza XXX Novembree tornerà in Via Grasmci, andando fra Piazza XXX Novembre e Via Puccini, dove effettua capolinea provvisorio. Il codice esposto sul mezzo sarà “2L Cimitero di Sesto” e “28L Cimitero di Sesto”.

In direzione Piazza Dalmazia, i bus ripartono dal capolineprovvisorio 2 minuti prima del transito previsto dalla tabellina della fermata “Sesto fiorentino Gramsci 06”.

Linea 57: Provenendo da Puccini Manifattura, effettuerà un servizio limitato al tratto Piazza Pucccini – Sesto fiorentino Via Neruda. Da Via Neruda il mezzo farà inversione alla rotatoria con Viale Ariosto. In Via Neruda farà capolinea provvisorio. Sul mezzo sarà indicato “57L Sesto F.No – Zambra”.

In Direzione Puccini Manifattura, il bus riparte dal capolinea provvisorio 13 minuti dopo l’orario previsto in tabellina per il transito dalla fermata “Pratese Leopardi”. Il capolinea provvisorio sarà in Via Neruda.



Avvisi saranno presenti anche alle fermate. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.at-bus.it e i social di Autolinee Toscane su Facebook e Twitter.