Bussolin e Bonriposi (Lega): “Fuori dal Pnrr il progetto dello stadio di Firenze. Nardella adesso dove trova i 55 milioni?”

FIRENZE – Stadio, ancora stadio, fortissimamente stadio. Come dimostrano anche le dichiarazioni del capo gruppo in consiglio comunale e segretario provinciale della Lega, Federico Bussolin, e del commissario comunale della Lega, Federico Bonriposi. “Con la firma delle linee guida per le concessioni portuali, sono state risolte le questioni ancora aperte. Fuori dal Pnrr i progetti […]

FIRENZE – Stadio, ancora stadio, fortissimamente stadio. Come dimostrano anche le dichiarazioni del capo gruppo in consiglio comunale e segretario provinciale della Lega, Federico Bussolin, e del commissario comunale della Lega, Federico Bonriposi. “Con la firma delle linee guida per le concessioni portuali, sono state risolte le questioni ancora aperte. Fuori dal Pnrr i progetti sugli stadi di Firenze e Venezia. Questo annuncia ovunque la stampa nazionale. Il nostro leader e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini pochi giorni fa è stato chiaro in merito: “Mi sembra che l’Europa abbia parlato chiaramente e vorrei capire come nascono questi dossier. Se ti danno dei soldi per la sostenibilità, l’innovazione e la riduzione delle emissioni, ma tu li usi per uno stadio, evidentemente fai una scelta quanta meno bizzarra”. Dove troverà adesso il sindaco Nardella i famosi 55 milioni per il Franchi? Annunciamo oggi la presentazione di una apposita domanda di attualità per il prossimo consiglio comunale”.

“Il ministro Salvini, inoltre, pochi giorni fa presente in Toscana, ha aggiunto che “sul Pnrr in maggioranza sono soldi a debito. Non è un omaggio ma un prestito da restituire con gli interessi. I soldi vanno spesi bene, in cose che servono. Nel Pnrr ci hanno messo anche lo stadio di Firenze, non credo che il Pnrr sia nato per questo”. Restiamo stupefatti dalle reazioni dei giorni scorsi di Nardella che come sempre dava tutto per scontato. D’altronde non ci meravigliamo il sindaco era anche colui che aveva garantito che la Fiorentina per i lavori allo stadio non avrebbe mai lasciato il Franchi per giocare! Peccato che dopo qualche tempo abbia annunciato ben 2 anni di trasferte per i tifosi invece”.

“E ancora: “Lo stadio? Sarebbe incredibile essere bocciati” ha detto qualche giorno fa Nardella. Probabilmente già sapeva della bocciatura imminente e “metteva le mani avanti”… Firenze non vuole essere presa in giro. Al prossimo consiglio comunale dovrà risponderne davanti a tutta la città. La Lega non accetterà chiacchiere, ma solo fatti”.