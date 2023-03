Bussolin e Fiaschi (Lega): “La rapina a Campi Bisenzio un fatto gravissimo. Chiederemo un incontro al Prefetto”

CAMPI BISENZIO – “La rapina all’Istituto di credito di Campi Bisenzio è stata un fatto gravissimo. Chiederemo un incontro al Prefetto. Campi, città già senza guida politica, non può vivere nell’insicurezza”: queste le parole del segretario provinciale della Lega Firenze, Federico Bussolin, e del segretario di sezione – Campi Bisenzio della Lega, Vanessa Fiaschi in merito a quanto successo questa notte in via Barberinese. “Abbiamo appreso dalla stampa oggi che quatto persone, con il volto travisato, – aggiungono – dopo avee forzato la porta della stanza Bancomat, hanno fatto esplodere l’apparato, rubando i soldi e poi sono scappati a bordo di un’auto”.

“Davanti a fatti come questi – concludono – restiamo stupefatti e preoccupati per i campigiani. Come è possibile che nessuno se ne sia reso conto? Una rapina di questa tipologia dimostra la totale assenza di sicurezza in città. Già eravamo preoccupati per l’assenza di una gestione politica di Campi, che manca dalle dimissioni dell’ex sindaco Emiliano Fossi, oggi deputato e segretario regionale Pd, adesso urge un attenta riflessione sulla gestione della sicurezza locale per dare certezze ai cittadini. Non possiamo aspettare le elezioni, che saranno comunque un’occasione per far cambiare colore politico alla città, ma chiederemo un incontro immediato al Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, per confrontarsi sullo stato delle cose a Campi Bisenzio”.