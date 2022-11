Bussolin (Lega): “Discutibile la regia sul consiglio comunale dedicato alla ex Gkn”

FIRENZE – “La regia di questa passerella politica è molto discutibile”: non usa mezze parole Federico Bussolin, capo gruppo della Lega in consiglio comunale a Firenze. “Ero contrario all’idea di svolgere il consiglio comunale di Firenze all’interno della ex Gkn – aggiunge – perché ritengo assurdo che le istituzioni avallino eventuali occupazioni e oggi i risultati ci danno ragione. Il presidente Milani però deve dirci chiaramente come mai ha fatto dietro front: non vorrei pensare che l’onere di garantire la sicurezza degli ospiti e consiglieri in una fabbrica presidiata dagli occupanti avesse scoraggiato gli organizzatori. Noi vogliamo fare politica, non passerelle. Vogliamo occuparci dei lavoratori, non dei collettivi. Il consiglio comunale interrompa quanto prima queste ambiguità coinvolgendo tutti gli attori e non chi, con i lavoratori, forse non ha niente a che fare”.