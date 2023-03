Bussolin (Lega): “Nominato il commissario comunale fiorentino: sarà Federico Bonriposi. Pronti per Firenze 2024”

FIRENZE – “Federico Bonriposi, 33 anni, di professione consulente energetico, è il commissario comunale della Lega per la città di Firenze. Questa la scelta per accompagnare il partito verso il prossimo congresso cittadino”: a dirlo è il segretario provinciale del partito, Federico Bussolin. “Bonriposi, ex responsabile organizzativo della Lega in città e appena eletto nel […]

FIRENZE – “Federico Bonriposi, 33 anni, di professione consulente energetico, è il commissario comunale della Lega per la città di Firenze. Questa la scelta per accompagnare il partito verso il prossimo congresso cittadino”: a dirlo è il segretario provinciale del partito, Federico Bussolin. “Bonriposi, ex responsabile organizzativo della Lega in città e appena eletto nel direttivo provinciale, guiderà il partito nei prossimi mesi per rafforzare attività e presenza sul territorio verso le Comunali 2024. Una sfida che già da quest’anno ovviamente seguiamo con grande interesse”.

“Ringrazio il segretario provinciale – ha detto invece Bonriposi – per l’incarico assegnatomi e mi metto da subito al lavoro con grande entusiasmo in città. Sono sicuro che sapremo dare grandi soddisfazioni al nostro leader Matteo Salvini. Abbiamo inoltre la grande opportunità di far conoscere quanto di positivo sta facendo soprattutto la Lega al Governo e tutto il centrodestra. Concentriamoci sulle grandi sfide infrastrutturali della città (Tav, aeroporto, stadio) che adesso con il “nuovo Pd in salsa Schlein” sono tutte in stand by. Pensiamo al tema sicurezza, noi siamo per il Cpr subito e il Pd? Ma anche a cosa ne sarà della moschea a Firenze, tema scomparso dalle cronache cittadine, ma sempre di attualità. Per Firenze 2024, la Lega c’è”.