“Caccia ai coniglietti pasquali” al Museo del Figurino

CALENZANO – Un viaggio alla scoperta della Pasqua. E’ quanto avverrà al Museo del Figurino Storico di Calenzano il 15 aprile. L’appuntamento è rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni, per gli iscritti ci saranno dei giochi con indizi durante la mattina alle ore 11 in modalità on line e a seguire dalle ore 14.30 ritrovo al Museo per la caccia ai coniglietti pasquali per le vie del borgo. Premi per tutti i pratecipanti, evento gratuito prenotazione obbligatoria tramite il sito del museo www.museofigurinostorico.it o direttamente al link seguente: https://www.museofigurinostorico.it/pasqua-2022-al-mufis/