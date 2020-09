Caccia: ecco quali sono le aree vietate

SESTO FIORENTINO – Con l’avvio della stagione venatoria sono entrati in vigore il divieto temporaneo di caccia nella zona di Cercina e il divieto permanente dell’area archeologica/sportiva della Mula

La disposizione è contenuta nell’ordinanza sindacale emanata lo scorso 17 settembre ed è stata adottata anche in seguito a numerose segnalazioni di cittadini e residenti.

La caccia sarà vietata in maniera permanente nell’area di Quinto Alto compresa tra via Gramsci, via della Mula, via Gaddi e via Strozzi.

A Cercina, confermando la decisione già assunta lo scorso anno, la caccia sarà vietata per tutta la stagione in un’area ristretta all’interno della quale sono presenti abitazioni, attività turistico-ricettive ed agricole, delimitata, grossomodo a nord dal Castello di Castiglioni e da via di Castiglioni, a sud da via Dante da Castiglione, a est da via di Castiglioni e via di Feliceto, a ovest da via della Fontanccia.