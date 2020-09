Cade in casa: intervengono i vigili del fuoco con l’autoscala

CAMPI BISENZIO – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala per soccorrere una persona caduta in casa. Il fatto è avvenuto oggi alle 13 in via Pistoiese. I vigili del fuoco del Comando di Firenze sono stati chiamati per assistenza al 118. La persona caduta in casa, già presa in carico e […]

CAMPI BISENZIO – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala per soccorrere una persona caduta in casa. Il fatto è avvenuto oggi alle 13 in via Pistoiese. I vigili del fuoco del Comando di Firenze sono stati chiamati per assistenza al 118. La persona caduta in casa, già presa in carico e stabilizzata dai sanitari, è stata portata fuori dalla propria abitazione tramite l’utilizzo dell’autoscala. L’utilizzo dell’autoscala è stata necessario per le scale troppo strette che non hanno permesso il trasporto a mano da parte degli operatori. L’intervento si è concluso intorno alle 14.