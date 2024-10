Cade in Roveta mentre è in bicicletta: devono intervenire i Vigili del fuoco

SCANDICCI – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti questa mattina nel comune di Scandicci in via Coltinuova in località Roveta, per soccorere un ciclista di Ebike caduto in una zona impervia. I Vigili del fuoco hanno raggiunto la zona e proseguito a piedi nel bosco e raggiunto l’uomo […]

SCANDICCI – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti questa mattina nel comune di Scandicci in via Coltinuova in località Roveta, per soccorere un ciclista di Ebike caduto in una zona impervia. I Vigili del fuoco hanno raggiunto la zona e proseguito a piedi nel bosco e raggiunto l’uomo insieme al personale sanitario: qui è stato visitato stabilizzato e trasportato su una barella toboga fino all’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale.