Cade un albero in via Firenze: forti disagi per la circolazione

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato, sede centrale, sono intervenuti in via Firenze, nel tratto tra lo stadio e il Ponte Petrino, per la caduta di un albero che ha invaso tutta la carreggiata. Il lavoro è stato finalizzato alla rimozione della pianta per il ripristino della circolazione che è stata interrotta con forti disagi per la circolazione. Fortunatamente nessun veicolo in transito o persone sono rimaste coinvolte. Sul posto anche la Polizia municipale di Prato.