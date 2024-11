Cade un albero in via Vingone: strada chiusa fino al tardo pomeriggio

SIGNA/CAMPI BISENZIO – Sono ancora in corso le operazioni di ripristino della sede stradale in via Vingone (via Pistoiese, n.d.r.) dopo che, oggi pomeriggio, con ogni probabilità anche a causa del forte vento, un albero è caduto sulla carreggiata all’altezza dell’azienda “Plastylenia”, in direzione Poggio a Caiano. La strada è stata chiusa alla rotatoria dell’Indicatore […]

SIGNA/CAMPI BISENZIO – Sono ancora in corso le operazioni di ripristino della sede stradale in via Vingone (via Pistoiese, n.d.r.) dopo che, oggi pomeriggio, con ogni probabilità anche a causa del forte vento, un albero è caduto sulla carreggiata all’altezza dell’azienda “Plastylenia”, in direzione Poggio a Caiano. La strada è stata chiusa alla rotatoria dell’Indicatore e ovviamente anche in direzione di Signa e ci vorrà almeno un’altra ora prima che la situazione possa tornare alla normalità. Sul posto Polizia municipale e Vigili del fuoco oltre all’assessore ai lavori pubblici del Comune di Campi, Tommaso Landi, e i volontari di Protezione civile della Fratellanza Popolare di San Donnino.

(Fotografie riprese dalla pagina Facebook della Polizia municipale di Campi Bisenzio)