Cadono piccoli frammenti di intonaco dal ponte a Signa, intervento urgente degli operai comunali in Lungarno Buozzi

SESTO FIORENTINO – Incidente mortale questa mattina prima delle 9 in via del Cantone all’Osmannoro all’incrocio tra via Tevere e via Arno. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e uno scooter. Una persona è deceduta. A causa del sinistro che si è verificato la viabilità è in tilt, la strada per adesso è chiusa. […]