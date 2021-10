CAI e Mtb Briganti: Open day di mountain bike per ragazzi

SESTO FIORENTINO – Una domenica all’insegna del divertimento e della bicicletta, alla scoperta di Monte Morello. La sezione di Sesto Fiorentino del CAI insieme al gruppo Mtb dei Briganti di Monte Morello organizzano un “Open day” di mountain bike dedicato ai ragazzi. L’iniziativa prende spunto dall’interesse che si è manifestato da parte dei più giovani durante il raduno regionale Mtb svoltosi in settembre. Quella domenica settembrina, infatti, molti giovani e giovanissimi hanno scoperto la passione per la bike lungo i sentieri appositamente disegnati, a Monte Morello e così gli organizzatori hanno deciso di replicare, in questo caso solo per i ragazzi, una giornata di ciclo-escursionismo. Per informazioni e iscrizioni contattare per telefono o Whatsapp Duccio (3405010026) oppure Simone (3398555000).