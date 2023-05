CAI: nuovi cartelli per i sentieri di Morello

SESTO FIORENTINO – È giunta ormai in fase di completamento l’opera, portata naturalmente avanti in modo volontario, di sostituzione dei cartelli posti all’inizio dei sentieri per mountain bike su Monte Morello. “I nuovi cartelli, – dice Mirko Banchi del CAI di Sesto – più grandi e leggibili dei precedenti, realizzati in laminato dibond, indicano il […]

SESTO FIORENTINO – È giunta ormai in fase di completamento l’opera, portata naturalmente avanti in modo volontario, di sostituzione dei cartelli posti all’inizio dei sentieri per mountain bike su Monte Morello. “I nuovi cartelli, – dice Mirko Banchi del CAI di Sesto – più grandi e leggibili dei precedenti, realizzati in laminato dibond, indicano il nome e la difficoltà del trail oltre a identificare che quel sentiero è dedicato ai biker. Seguirà anche la sostituzione dell’altra cartellonistica presente: ad esempio per segnalare un punto di passaggio pericoloso”. Eccezionalmente, rispetto ad altri comprensori, su Monte Morello le reti sentieristiche per gli escursionisti a piedi e per i biker sono ben distinte, appunto per agevolare la pacifica condivisione del territorio da parte di tutti i suoi fruitori.

“A ulteriore supporto – aggiunge il vice-presidente del CAI Alessandro Gamannossi – sono presenti dei cartelli lungo i sentieri MTB in discesa che segnalano a eventuali pedoni che si tratta appunto di un percorso per biker, e altri cartelli di attenzione rivolti ai biker in prossimità degli incroci per avvertire di procedere a velocità moderata e dare la precedenza agli escursionisti a piedi”. Ricordiamo che sono disponibili una guida dedicata con 22 itinerari cicloescursionistici e una mappa della rete sentieristica MTB, in vendita presso le librerie, le edicole, i locali sulla strada panoramica dei Colli Alti oppure nella sede del CAI di Sesto Fiorentino durante gli orari di apertura (www.caisesto.it). Con i suoi 150 km di sentieristica CAI e 40 sentieri in discesa dedicati alle MTB, il comprensorio di Monte Morello rappresenta quanto di meglio si possa desiderare alla portata di tutti.