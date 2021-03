CAI Sesto Fiorentino: percorsi dedicati alla mountain bike su Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Percorsi dedicati ai biker oltre a quelli utilizzati da chi si muove a piedi: un progetto per Monte Morello per fornire una risposta a nuove esperienze di ambientalismo e benessere come l’utilizzo della mountain bike. E’ il CAI di Sesto Fiorentino che gestisce da oltre 50 anni la vasta rete sentieristica di […]

SESTO FIORENTINO – Percorsi dedicati ai biker oltre a quelli utilizzati da chi si muove a piedi: un progetto per Monte Morello per fornire una risposta a nuove esperienze di ambientalismo e benessere come l’utilizzo della mountain bike. E’ il CAI di Sesto Fiorentino che gestisce da oltre 50 anni la vasta rete sentieristica di Monte Morello a dare una risposta ai molti gruppi biker che si muovono nelle aree collinari.

“All’attività storica dei volontari CAI – spiega il presidente della sezione di Sesto Fiorentino Stefano Rolle – si sono aggiunti sul territorio gruppi di biker appassionati che, nel tempo, hanno creato, tracciato, mantenuto un reticolo straordinario di percorsi per mountain bike. Con la nascita recente di una Commissione dedicata al cicloescursionismo, il CAI di Sesto Fiorentino ha avviato un progetto teso a sviluppare una sempre maggiore pacifica convivenza tra gli escursionisti a piedi e quelli sui pedali.Per dare supporto a quest’iniziativa è in atto un ingresso di vari gruppi MTB e di singoli biker all’interno della Sezione del CAI; tra le altre attività, coordineranno la manutenzione della sentieristica su Monte Morello dedicata alle mountain bike”.

I percorsi dedicati alla mtb su Monte Morello, hanni tutti un proprio nome, spiega il presidente, “sono circa 40 tra quelli in discesa e quelli in salita. Si tratta di sentieri non coincidenti con quelli del CAI, che ha comunque fornito ai biker una specifica segnaletica uniforme in legno, con anche cartelli di rallentamento e attenzione nel caso di incroci con sentieri escursionistici. Uno sforzo condiviso affinché tutti quanti, in cambio di un equo pedaggio di passione e fatica, possano dire di essersi guadagnati la vista del panorama su Firenze e la Piana da lassù, meraviglioso terrazzo su una delle città più belle del mondo”.

Alla mountain bike è dedicato il videoincontro del cicolo “L’inverno dei libri e dei fenicotteri” in programma domani 2 marzo alle 18.30 sulle pagine Facebook di apice libri, Club del Giallo, Biblioteca Ragionieri e Sesto Tv.