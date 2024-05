Calamai “E’ importante procedere con forza su tutti gli interventi a tutela del territorio”

MONTEMURLO – Ieri la Fondazione Cassa di Risparmio ha consegnato 210mila euro al Comune di Montemurlo per i la- vori effettuati alla palestra di Oste dopo l’alluvione del novembre 2023. Simone Calamai ha ringraziato la Fondazione per il gesto “questa dona- zione – ha detto Calamai – è servita per ripristinare la palestra di Oste […]

MONTEMURLO – Ieri la Fondazione Cassa di Risparmio ha consegnato 210mila euro al Comune di Montemurlo per i la- vori effettuati alla palestra di Oste dopo l’alluvione del novembre 2023. Simone Calamai ha ringraziato la Fondazione per il gesto “questa dona- zione – ha detto Calamai – è servita per ripristinare la palestra di Oste e ri- dare una ‘casa dello sport e della socialità’ ai ragazzi, come occasione per crescere insieme”.

Nel pomeriggio Simone Calamai si è sentito telefonicamente con il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio per capire le condizioni di ulteriori finanziamenti. “E’ stata una telefonata molto positiva – dice Calamai – e da parte del Capo della protezione civile c’è stata disponibilità”

La sicurezza idraulica è uno dei temi al centro del programma della coali- zione Tutti per Montemurlo che sostiene Simone Calamai.

“Per noi è fondamentale l’attenzione alla tutela del nostro territorio – spie- ga Calamai – vogliamo lavorare con il massimo impegno e forza, per inter- cettare le risorse necessarie per gli interventi strutturali e per migliorare in modo significativo le condizioni di sicurezza idraulica anche rispetto ai cambiamenti climatici con i quali ci troviamo a convivere”.

“Questi stanziamenti non sono sufficienti – ribadisce Calamai – per coprire le somme urgenze. Per la mitigazione ambientale il Comune di Montemur- lo ha chiesto altri 40 milioni di intervento contro i 10 milioni di interventi di somma urgenza”.

Sulla sicurezza idraulica del territorio si è tenuto nei giorni scorsi un in- contro alla Sala Banti con l’assessora regionale Monia Monni e il direttore generale Giovanni Massini del Settore difesa del suolo della Regione To- scana.“Non mi sarei mai immaginato che fossero necessari sei mesi perchè avvenissero stanziamenti sufficienti a coprire da parte dello Stato non tut- te, ma una quota delle somme urgenze – commenta Calamai – richiediamo maggiore attenzione a quanto avvenuto nella nostra regione e sul territorio comunale, soprattutto richiediamo la piena copertura di tutte le somme ur- genze di quanto abbiamo in corso, ma è necessario ci sia anche presto la stanziamento delle risorse per gli interventi strutturali di cosiddetta mitiga- zione”.