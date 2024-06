Calamai: “Opere e spazi riorganizzati per il futuro di Montemurlo”

MONTEMURLO – “Un territorio tutelato, sicuro e curato diventa un luogo dove sviluppare nuove opportunità per i cittadini. Rigenerazione, e sviluppo ecostenibile: con i fondi Pnrr potremo continuare a completare quelle opere utili alla crescita di Montemurlo”. Lo afferma il Simone Calamai, candidato sindaco della coalizione Tutti per Montemurolo (Partito Democratico, Amare Montemurlo, Alleanza Verdi […]

MONTEMURLO – “Un territorio tutelato, sicuro e curato diventa un luogo dove sviluppare nuove opportunità per i cittadini. Rigenerazione, e sviluppo ecostenibile: con i fondi Pnrr potremo continuare a completare quelle opere utili alla crescita di Montemurlo”. Lo afferma il Simone Calamai, candidato sindaco della coalizione Tutti per Montemurolo (Partito Democratico, Amare Montemurlo, Alleanza Verdi Sinistra e Montemurlo al Centro).

“Gli interventi che completeremo con i finanziamenti Pnrr del valore di 15 milioni di euro – precisa Calamai – consentiranno l’aumento degli spazi pubblici a disposizione dei cittadini e tra questi troviamo l’area della ex Fabbrica Rossa con il nuovo centro civico di Oste, la realizzazione del nuovo asilo di Oste, della nuova scuola dell’infanzia di Moreccie e del nuovo centro polifunzionale per le famigle di via Deledda”.

Per quanto riguarda la ex Fabbrica Rossa a Oste è in corso di allestimento il cantiere per l’avvio della prossimo inizio lavori. Questo progetto di rigenerazione ha liberato vecchi manufatti degli anni Settanta, ma non più operativi dal 2006. L’area è quella tra via Oste, via Lavagnini e via Garigliano, l’edificio industriale occupava 15mila metri quadrati nel centro della frazione è stato abbattuto due anni fa ripulito e bonificato. Al suo posto sorgeranno una piazza e un’area verde in connessione con piazza Amendola e un grande teatro da 330 posti, sarà il cuore del nuovo edificio nel quale potranno essere realizzati anche servizi diretti al cittadino.

“Un altro obiettivo è quello di rendere sostenibili gli edifici scolastici con i finanziamenti del Pnrr, – dice Calamai – una priorità sarà quella di messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico e idrogeologico e valorizzare il nostro patrimonio pubblico cercando di dare funzioni e obiettivi ad ogni bene nella disponibilità dell’ente. La manutenzione continuerà ad essere uno dei punti sui quali proseguire il lavoro per garantire l’utilizzo degli spazi verdi e di quelli urbani, mentre sono previsti interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e la creazione e la riorganizzazione dei parcheggi nell’area del Molino a Bagnolo, a Oste e a Morecci”.

Investimenti e intercettazione dei finanziamenti per lo sviluppo di Montemurlo. “Proseguiremo con l’attività di ricerca di finanziamenti pubblici per realizzazione dei nostri investimenenti – spiega Calamai – fondamentali per permettere al nostro comunale di realizzare importanti opere a servizio del territorio e dei cittadini”.