Calamai “Scuola: nuovi edifici e manutenzione”

MONTEMURLO – “La messa a dimora dell’albero nel giardino Erasmo Meoni donato dalla scuola Margherita Hack è il simbolo di un legame molto stretto tra la scuola e il territorio. Da sempre la scuola per noi è la priorità e in questi anni abbiamo lavorato affinchè studenti e famiglie avessero a disposizione strumenti concreti per poter vivere in un contesto scolastico inclusivo”. A sostenerlo è Simone Calamai candidato Sindaco della coalizione Tutti per Montemurolo Partito Democratico, Amare Montemurlo, Alleanza Verdi Sinistra e Montemurlo al Centro).

L’investimento sull’edilizia scolastica resta un punto fondamentale del programma di Simone Calamai per proseguire l’incremento degli spazi educativi e didattici sul territorio montemurlese.

E in dirittura di arrivo ci sono alcune scuole, molte delle quali opere realizzate con fondi Pnrr, tra questi il nuovo nido di Oste i cui lavori sono iniziati.

“Sono oltre 6 milioni di euro gli interventi in corso nelle scuole – – dice Calamai – Le opere messe in campo sono la nuova scuola per l’infanzia di Morecci la riqualificazione della scuola per l’infanzia di Fornacelle, e sempre a Fornacelle il nuovo Centro Polifunzionale per le famiglie, questo è no spazio frequentato da genitori con ragazzi dove si sviluppano laboratori, corsi e doposcuola gratuiti. Tutti interventi questi con i fondi Pnrr. Altro investimento importante, questa volta fuori dal Pnrr, è quello del nido di Morecci i cui lavori stanno arrivando a compimento. Dove non abbiamo realizzato nuovi edifici scolastici, siamo intervenuti e continueremo a farlo sulla riqualificazione dei locali delle scuole con operazizoni di miglioramento energetico”.

La scuola come edifici e luogo fisico, ma anche come formazione ed educazione.

“L’attenzione è rivolta a garantire una scuola affiancata dai servizi didattici per arginare la dispersone scolastica, oppure per i disturbi specifici dell’apprendimento – spiega Calamai – e servizi come il trasporto scolastico e la nuova mensa sulla quale abbiamo investito 150mila euro”.

Uno dei cardini del percorso scolastico l’investimento continuo su progetti rivolti al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

“Progetti – dice Calamai – che portino in classe l’educazione alla pari. Nessun bambino a Montemurlo viene lasciato indietro per questo continueremo a combattere il fenomeno della dispersione scolastica e a qualificare il sostegno agli alunni diversamente abili portando avanti una scuola per tutti. Crediamo che nella nostra scuola la diversità possano diventare un arrichiemento e occasione di crescita”.