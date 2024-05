Calamai “Servono risorse e risposte veloci, non possiamo più aspettare”

MONTEMURLO – Il sindaco Simone Calamai, candidato sindaco Tutti per Montemurlo, ha partecipato oggi, su invito del Comitato alluvionati di Bagnolo, alla manifestazione a Firenze dall’Osmannoro fino alla sede della Regione Toscana a Novoli, “Mai più 2 novembre 2023” indetta dai comitati degli alluvionati toscani. Calamai chiede: risorse e risposte veloci per migliorare la sicurezza idraulica del territorio e permettere alle persone, alle aziende e agli enti di avviare il percorso di ripresa.

“E’ importante – dice Calamai – che venga riconosciuta maggiore attenzione alla Toscana e a tutti i territori colpiti dall’alluvione che è stata enorme. Vogliamo risposte veloci sia sulle necessità degli interventi degli enti che devono essere realizzati nel nostro territorio, sia per le persone che hanno subito danni. E’ inconcepibile che ancora oggi non sia arrivato dal Governo un euro agli alluvionati, ed è inconcepibile che ancora non ci sia la certezza della copertura di tutte le somme urgenze. Chiediamo arrivino velocemente le risorse anche per le opere di carattere strutturale nesssari per mettere in completa sicurezza il territorio, perchè gli interventi di mitigazione sono importanti e quindi serve tutto quello che è necessario alla ricostruzione. Il tempo è prezioso e bisogna velocizzare gli interventi sul territorio. Sono qui perchè ci siano risposte da parte del Governo verso la Toscana. Risposte vere e veloci, sia ai privati, alle aziende e per le opere da intraprendere. Oltre alle somme urgenze, serve anche un piano vero per le opere mitigazione ambientale che ci consenta di finanziarle tutte, e per il miglioramento dei nostri territori perchè si possa incrementare in modo veloce e forte, anche per eventi estremi come il cambiamento climatico ci stra dimostrando, che si verificano sempre più frequentemente”.