Calamai (Tutti per Montemurlo) “decoro, turismo e sviluppo del territorio”

MONTENURLO – Il benessere e il decoro per Montemurlo come punti fondamentali per valorizzare il territorio e incentivare l’economia, il turismo, il commercio e rendere sempre più una città all’avanguardia, solidale, più sicura. Sono alcuni punti del programma elettorale di Simone Calamai Sindaco Tutti per Montemurlo (Partito Democratico, Amare Montemurlo, Alleanza Verdi Sinistra e Montemurlo al Centro)

“Il territorio la sua bellezza e la sua sostenibilità e sicurezza sono alla base del programma – dice Calamai – puntiamo a rendere ancora migliore e più sicura Montemurlo intercettando più risorse possibili per la realizzazione degli intervnti di messa in sicurezza del territorio e in particolare per quanto riguarda il rischio idraulico e idrogeologico, ma anche per renderla più verde e sostenibile sia per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO2 sia per lo sviluppo della mobilità dolce con il completamento della rete ciclabile”.

Decoro, tutela sicurezza del territorio, potenziamento degli spazi verdi e condivisi, collaborazione con le associazioni locali, sviluppo e sostegno al lavoro e al commercio, mobilità sostenibile e città solidale, valorizzazione della collina del turismo e crescita delle opportunità culturali, sportive e formative e poi mobilità e infrastrutture necessarie per lo sviluppo ulteriore delle attività economiche e commerciali della zona.

“Continueremo a promuovere e valorizzare il nostro distretto produttivo – spiega Calamai – implementando la rete infrastrutturale dei servizi e l’innovazione. Sostenendo con forza il commercio, trovando e sperimentando forme di agevolazioni fiscali per consentirne lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio. Proseguiremo nella semplificazione amministrativa con meno burocrazia per creare nuovo sviluppo e nuova occupazione”.

La rigenerazione urbana, l’attanzione alla riqualificazione dei centri, il completamento delle opere finanziate con il Pnrr sono altri punti su cui si sofferma il programma di Calamai con la riqualificazione dell’area dell’ex fabbrica rossa, il nuovo centro civico di Oste e il centro polifunzionale per le famiglie di via Deledda, ma anche le nuove scuole. Il nuovo nido di Morecci, la riqualificazione della scuola per l’infanzia di Fornacelle.

“Proseguire con gli interventi per rendere sempre di più Montemurlo come una città solidale, sicura e ordinata – dice Calamai – dove sia prioritaria la valorizzazione dell’area collinare con lo sviluppo del turismo e dove aumentare gli spazi per i giovani e per street art. Una Montemurlo Green, solidale, sicura culla del decoro e del benessere sociale”.