Calamai (Tutti per Montemurlo) “Investimenti per la mobilità dolce”

MONTEMURLO – Nel 2024 sono previsti investimenti per la viabilità, strade, marciapiedi, per un milione e mezzo di euro di finanziamento. Migliorare la mobilità è uno dei principali interventi previsti dal mio programma”. Lo afferma Simone Calamai, candidato sindaco della coalizione Tutti per Montemurlo (Partito Democratico, Amare Montemurlo, Alleanza Verdi Sinistra e Montemurlo al Centro). Ogni giorno sono registrati dai varchi elettronici oltre 50mila accessi a dimostrazione della necessità di continui e costanti interventi di manutenzione e miglioramento delle strade comunali.

“Realizare quei tratti di viabilità necessari per migliorare la mobilità nell’area comunale è primaria importanza – spiega Simone Calamai – come l’approvazione del Piano urbano della mobiità sostenibile con l’obiettivo di individuare nuove soluzioni e miglioramenti della nostra rete infrastrutturale e dell’attuale sistema dei parcheggi nei nostri centri abitati”. Tra le opere da realizzare c’è il prolungamento di via Pertini fino a via Scarpettini, il prolungamento di via Caporetto fino a via Livorno con la contestuale realizzazione della rotatoria di via Aldo Moro, l’allargamento di via Morecci dal parcheggio delle scuole fino a via Fermi con la collegata pista ciclopedonale e l’incremento dei parcheggi a servizio dell’area e la modifica dei sensi veicolari delle strade nella zona.

“Creando le condizioni saranno getate le basi per il nuovo ponte per Montale da via Puccini – spiega Calamai – che consentirà un nuovo accesso diretto alla rete stradale della seconda tangenziale. Inoltre sarà realizzata una nuova viabilità parallela a via Scarpettini, con l’obiettivo di allargare il traffico di questa e realizzare un nuovo asse di scorrimento nord-sud tra l’area centrale di Montemurlo e l’asse stradale di via Milano”.

La riorganizzazione della viabilità interesserò anche il collegamento tra via Michelangelo e via Masaccio. Nello stesso tempo potranno essere studiate soluzioni per migliorare la viabilitò tra via Berlinguer e la zona industriale di Santorezzo integrando l’attuale sistema degli svilncoli esistenti su via Labriola.

“Una profonda attenzione è quella che diamo agli utenti deboli della strada per i loro spostamenti sulla strada – afferma Calamai – con il miglioramento dei collegamenti pedonali e ciclabili nela frazione di Bagnolo e il potenziamento della reste di piste ciclopedonali, attraverso il progetto della Ciclovia del Sole connettendo Montemurlo ai comuni vicini. Con la CicloSole collegheremo tutti i tratti mancanti della ciclabile che unisce Montemurlo tra Montale e Prato da ovest ad est. Oltre a connettere i tratti distanti, verranno migliorati anche i tratti esistenti in modo da costruire una funzionale rete di mobilità dolce. L’intento che ci poniamo è proprio quello di lavorare sulla nostra rete e realizzando altri tratti completando gli anelli nel modo migliore possibile”.