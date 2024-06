Calamai (Tutti per Montemurlo) “Sport: nuovi impianti e sostegno alle famiglie”

MONTEMURLO – Incrementare le strutture sportive e aumentare le opportunità per praticare attività di movimento incentivando con agevolazioni alle famiglie la partecipazione all’attività sportiva dei più giovani. “Vogliamo continuare a sostenere le famiglie e le associazioni con tariffe agevolate per i ragazzi che vorranno intraprendere l’attività sportiva”. Ad affermarlo è Simone Calamai candidato Sindaco della […]

MONTEMURLO – Incrementare le strutture sportive e aumentare le opportunità per praticare attività di movimento incentivando con agevolazioni alle famiglie la partecipazione all’attività sportiva dei più giovani. “Vogliamo continuare a sostenere le famiglie e le associazioni con tariffe agevolate per i ragazzi che vorranno intraprendere l’attività sportiva”. Ad affermarlo è Simone Calamai candidato Sindaco della coalizione Tutti per Montemurlo (Partito Democratico, Amare Montemurlo, Alleanza Verdi Sinistra e Montemurlo al Centro) che vede tra i punti del programma interventi e investimenti sullo sport per migliorare e sviluppare impianti già esistenti e intervenire con nuove strutture sportive.

“Per i nuovi impianti vorrei lavorare ricercando forme di partenariato e con il coinvolgimento di privati – spiega Calamai – creando le condizioni adeguate per la realizzazione di una piscina sportiva che possa essere utilizzata da tutti i montemurlesi. Lo sport necessita di un visione ampia e proiettata nel futuro, il nostro impegno sarà cercare nuovi finanziamenti, bandi ai quali partecipare, collaborazioni con le diverse realtà del territorio. Vogliomo che Montemurlo sia una citta dove il benessere e la salute siano fra i punti principali da valorizzare”. Nuovi impianti sportivi e valorizzazione di quelli attuali. “Il benessere passa per lo sport – dice Calamai -vogliamo continuare a sostenere la associazioni sportive che ogni giorno fanno vivere con entusiasmo i nostri spazi per il movimento e anche gli spazi sportivi da poco inaugurati. Impianti tradizionali, ma anche spazi per nuove attività come la nostra pista da skate, una delle poche in Toscana. Il nostro obiettivo è valorizzare con eventi, iniziative dal basket allo skate passando per gli sport olistici che possano valorizzare tutto lo spazio a disposizione in ogni frazione della nostra città”.