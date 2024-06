Calamai (Tutti per Montemurlo) “Una nuova area fitness contrasto alle pratiche ambientali illecite”

MONTEMURLO – Più sostenibilità e ampliamento di spazi verdi e una nuova area fitness: questa sarà la Montemurlo dei prossimi anni secondo Simone Calamai candidato Sindaco della coalizione Tutti per Montemurlo ((Partito Democratico, Amare Montemurlo, Alleanza Verdi Sinistra e Montemurlo al Centro).

Comunità energetiche, attenzione agli animali, piantumazione di nuovi alberi, sviluppo dei giardini pubblici e contrasto ai comportamenti ambiantali illeciti sono i punti del programma elettorale di Calamai.

“L’impegno è di ridurre del 40% le emissioni di CO2 entro il 2030 e il contrasto all’abbandono dei rifiuti – spiega Calamai – vogliamo rendere Montemurlo una città sempre più pulita e decorso, attraverso un servizio di igiene urbana di qualità in grado di garantire non solo la raccolta porta a porta dei rifiuti, ma anche un sistema di servizi complementari come lo spazzamento meccanico di tutte le strade aumentando lo spzzamento previsto in alcune aree del nostro territorio e il servizio di decespugliamento stradale ad esempio nella zona industriale”.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata a Montemurlo si è assestata all’80% la migliore performance della provincia.

“Questo risultato – precisa Calamai nonostante i costi del servizio siano aumentati ci ha permesso di mantenere costanti le tariffe Tari. Proseguiremo nello sviluppo di sistemi di premialità nei confronti di chi attua comportamenti ambientali corretti come il conferimento in autonomia dei rifiuti ingombranti o non gestiti con il porta a porta, al centro di raccolta di Oste. Continueremo ad investire sulla repressione di comportamenti ambientali illeciti contrastando l’abbandono dei rifiuti aumentanto l’attività degli ispettori ambientali”.

Un altro punto è quello dell’economia circolare.

“Per quanto riguarda l’inceneritore di Montale – spiega Calamai – la nostra richiesta resta quella della sua conversione con il superamento della termovalorizzazione dei rifiuti”.

Proseguirà la promozione dell’acqua di alta qualità dei tre fontanelli per arginare sempre di più la presenza di bottigliette di plastica e nello stesso tempo il programma di Calamai Tutti per Montemurlo punta sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici con la realizzazione di impianti fotovoltaici e di illuminazione a Led delle scuole e dell’illuminazione pubblica. Un altro elemento importante per migliorare la sostenibilità del comune sarà il proseguimento per l’attivazione della comunità energetica “Montemurlo Green”.

“Vogliamo Montemurlo con lo sviluppo di nuovi spazi per il verde pubblico rendendole fruibili e vivibili con specifiche funzioni – dice Calamai – come aree giochi, spazi sportivi per i ragazzi e luoghi d’incontro per gli anziani. Sarà realizzata una nuova area fitness in via Selvavecchia e un nuovo giardino pubblico in via della Viaccia insieme a nuovi spazi verdi in via Milano a Oste”.

E poi un investimento sugli orti urbani e sociali aumentandone la presenza a partire dalla frazione di Bagnolo, così come saranno implementate le nuove pianutmazioni di alberi.

“Nel progetto di Montemurlo più sostenibile – dice Calamai – ci sono interventi anche per gli amici a quattro zampe e le 4 aree sgambatura per cani saranno incrementate così come ci sarà un investimento per il contrasto al randagismo felino con azioni a supporto dei custodi delle numerose colonie presenti sul territorio”.