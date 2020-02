Calamandrei. Consegnate le borse di studio Valentina Gallo a Sara e Kaotar

SESTO FIORENTINO – Sono state consegnate questa mattina, 7 febbraio, all’Istituto Calamandrei di via Milazzo le borse di studio intitolate a Valentina Gallo. La cerimonia di consegna della quarta edizione si è tenuta alla presenza del dirigente scolastico Francesco Ramalli, del rettore Luigi Dei, dei genitori di Valentina Gerardo e Giulia Gallo, del vicesindaco Damiano Sforzi. Ha coordinato gli interventi Francesco Lotti, docente della scuola. Le borse di studio di 500 euro ciascuna, sono state consegnate Sara Bellosi della 4C Afm e Kaotar Rachid della 4B Linguistico.

Ramalli ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per la valorizzazione del merito nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti che permettono di dare rilievo alle eccellenze che caratterizzano il Calamandrei e ha ripetuto che la borsa di studio sarà rinnovata anche nei prossimi anni. Inoltre ha affermato che l’impegno della scuola sarà quello di ampliare il coinvolgimento del territorio per lo sviluppo di proficue sinergie, fondamentali per la crescita e l’acquisizione di competenze di cittadinanza dei nostri studenti. Il vicesindaco Sforzi ha sottolineato il valore delle borse di studio che rappresentano un messaggio di speranza per le giovani generazioni. Dopo aver letto alcune parti delle “interviste impossibili” a Dante e Giotto presenti nel suo libro, il rettore Dei ha informato che ci saranno stage all’estero da parte degli studenti universitari.

Il coro del Calamandrei, diretto dal maestro Edoardo Materassi, si è esibito davanti al pubblico composto dagli studenti della scuole e poi è stato proiettato un video realizzato dalle due studentesse vincitrici della scorsa edizione che grazie al premio hanno effettuato un soggiorno studio in Spagna.