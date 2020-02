Calamandrei: installate 10 colonnine con gel igienizzante

SESTO FIORENTINO – Buone pratiche di igiene sono state ribadite dall’Istituto Calamandrei che con una ordinanza del dirigente scolastico Francesco Ramalli, in attuazione delle direttive ministeriali, ha deciso l’installazione di 10 colonnine per l’erogazione di gel igienizzante nella scuola. Si tratta, come viene indicato nell’ordinanza scolastica, di “disposizioni preventive in materia di tutela della salute da attuare con il corretto lavaggio della mani”, niente di allarmistico. Una buona pratica in più da aggiungere al “tradizionale lavaggio delle mani con acqua e sapone” come si legge nel documento, “che resta la pratica fondamentale per garantire un’adeguata pulizia e igiene, da utilizzare in assenza di acqua e comunque quando le mani sono asciutte”. Le colonnine sono state collocate nelle tre sedi della scuola: la sede centrale di via Milazzo, la succursale Tiferiti di via di Vittorio e in via Giusti dove sono presenti otto classi del Calamandrei. “Si tratta di una prevenzione che altro non è che una buona pratica” fanno sapere dalla scuola dove sono presenti circa 1500 studenti (circa il 15% di origine straniera e poco meno del 10% quelli asiatici) e dove l’attività di scambi culturali con i Paesi europei e americani prosegue.