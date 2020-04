Calamandrei. Virtual Tandem, il gemellaggio tra scuole straniere in tempi di Coronavirus

SESTO FIORENTINO – Incontrare culture e lingue diverse anche in tempo di Coronavirus, si può. L’Istituto Calamandrei, da sempre impegnato nei gemellaggi tra scuole europee ed americane, prosegue la propria attività legata allo scambio culturale e linguistico, ma lo fa rispettando le normative gorvernative e utilizzando la tecnologia. E’ il progetto Virtual Tandem appena iniziato anche in questo periodo in cui le scuole sono chiuse e la didattica si svolge online.

“In questo momento così particolare in cui tutti siamo costretti a rivedere le nostre abitudini, – spiega il dirigente scolastico Francesco Ramalli – anche la scuola sta rivalutando la propria didattica, alla ricerca delle migliori strategie per continuare a trasmettere conoscenze e sviluppare competenze. Per quanto riguarda le lingue straniere, ci si domanda come sia possibile impararle a distanza. Come è possibile imparare a comunicare in lingua straniera se non si può interagire con le persone? Tra le strategie didattiche innovative emerge senz’altro il progetto Virtual Tandem, che ha messo in contatto studenti di inglese del Istituto Calamandrei e studenti di italiano di New York University Florence”.