Calci alle auto in sosta e alla pensilina del bus, 19enne denunciato

CAMPI BISENZIO – Calci a specchietti di auto in sosta, alla pensilina del bus e ai contenitori della raccolta differenziata. La scena è stata ripresa ed è finita, per poco, anche sui social: dopo una serie di segnalazioni, per il 19enne è scattata la denuncia per danneggiamento.

Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio hanno fatto una serie di accertamenti con i quali è stato identificato e denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento un 19enne, originario della Romania, già noto alle Forze dell’Ordine per reati specifici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 19enne, nella notte del 9 giugno, avrebbe procurato la rottura degli specchietti di due auto parcheggiate, la rottura della pensilina per la fermata d’autobus in via Tosca Fiesoli e ai contenitori della raccolta differenziata lasciati all’esterno delle abitazioni. Il giovane è stato ripreso e il video dei danneggiamenti è stato postato su Facebook, ma poco dopo è stato rimosso.