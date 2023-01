Calcio a 5 femminile: la Coppa Toscana arriva per la prima volta a Campi Bisenzio con la Polisportiva 2M/Fare Centro Insieme

CAMPI BISENZIO – Cercata, “sudata”, voluta, meritata. Il 2023 inizia con un trionfo per la Polisportiva 2M/Fare Centro Insieme che sconfigge per 3-1 il Firenze C5 in finale e conquista la Coppa Toscana. La compagine campigiana, nelle fasi finali della competizione che si sono giocate all’Estraforum di Prato, si era classificata al secondo posto nel […]

CAMPI BISENZIO – Cercata, “sudata”, voluta, meritata. Il 2023 inizia con un trionfo per la Polisportiva 2M/Fare Centro Insieme che sconfigge per 3-1 il Firenze C5 in finale e conquista la Coppa Toscana. La compagine campigiana, nelle fasi finali della competizione che si sono giocate all’Estraforum di Prato, si era classificata al secondo posto nel girone di qualificazione, sconfitta solo all’ultimo minuto dal Viareggio calcio a 5, semifinalista proprio contro il Firenze C5. Venerdì 6 Gennaio le ragazze di Baldelli si sono scontrate contro la Dinamo Florentia. La partita è iniziata in salita con le avversarie che hanno trovato il vantaggio dopo 8 minuti. Ma ci ha pensato Sarchielli a pareggiare a fine primo tempo con un’azione nata da fallo laterale e il pallone che si è insaccato sotto la traversa. Nella ripresa la Polisportiva 2M/Fare Centro Insieme ha trovato prima il vantaggio e poi il 3-1, entrambi con Sbrocchi: il primo sul secondo palo su sviluppo da fallo laterale e il secondo con uno splendido pallonetto su rilancio del portiere Francesca Caverni. E nel finale è stata proprio Caverni a tenere in piedi il risultato con una prestazione sontuosa.

La finale di domenica è iniziata con tutto un altro spirito. Lasciate a casa le paure viste in campo venerdì, la Polisportiva 2M/Fare Centro Insieme ha iniziato subito forte, spingendo sull’acceleratore e segnando il gol dell’1-0 dopo pochi minuti dal fischio di inizio, gol su deviazione su tiro di Sarchielli. Le avversarie sono riuscite a trovare il pari con un tiro da fuori su cui Caverni non ha potuto fare niente. Prima della fine del primo tempo, però, la Polisportiva 2M/Fare Centro Insieme si è riportata in vantaggio con Sbrocchi, vera mattatrice delle due gare, che ha tolto le ragnatele dall’incrocio dei pali. Il secondo tempo è iniziato in maniera equilibrata con occasioni da entrambe le parti: a mettere la firma sull’incontro il gol del capitano Laura Pintaldi, realizzato anche questo da un’azione nata su calcio laterale. Nel finale, il Firenze C5 ha provato ad accorciare le distanze con il portiere di movimento ma Caverni si è dimostrata sempre attenta a chiudere tutti i varchi. La partita è finita quindi sul punteggio di 3-1 e le ragazze campigiane hanno potuto alzare la coppa. I prossimi impegni vedranno la Polisportiva 2M/Fare Centro Insieme impegnata nelle fasi nazionali in cui si giocherà gli accessi alle fasi finali della manifestazione contro la Grifo Perugia, vincitrice della coppa Umbra. La partita di andata si terrà presso l’impianto di casa di Campi Bisenzio il 15 febbraio.