FIRENZE – In memoria di Celeste Pin si è svolto questa mattina, su iniziativa della Città Metropolitana, un evento dimostrativo di calcio camminato, presso la struttura del Club Sportivo Firenze. Cinque le squadre partecipanti: ASD San Vincenzo a Torri, GS Midland, Polisportiva La Lanterna, ASD Quarto Tempo e Rinascita Doccia. Cinque le partite giocate da 20 minuti ciascuna, due partite a testa, senza bisogno di fare classifiche. Alla manifestazione ha portato il saluto della Città Metropolitana di Firenze il consigliere delegato allo sport, Nicola Armentano, che aveva pianificato con Pin la realizzazione di questo progetto. Consegnate otto targhe, cinque per le squadre, una al Club Sportivo per l’ospitalità, una all’arbitro Lorenzo Mellini della sezione di Firenze e una alla memoria di Celeste Pin. Presenti al torneo, oltre ad Armentano, anche Paolo Mangini, Figc Lnd Comitato regionale Toscana, e Gianni Taccetti, delegato Coni Firenze.
Calcio camminato in memoria di Celeste Pin: in campo anche la Polisportiva La Lanterna
