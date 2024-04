Calcio, presentata la prima edizione del Torneo dei Rioni

PRATO – La prima edizione del Torneo dei Rioni di calcio di Prato è realtà. Sulla falsariga della suddivisione territoriale dell’antico gioco della Palla Grossa, sono nati i quattro quartieri, Rossi, Verdi, Azzurri e Gialli, che si sfideranno in semifinali di andata e ritorno, e poi nella finalissima allo stadio Lungobisenzio per conquistare il Palio. Il torneo nasce dalla voglia di aggregare gli amanti del calcio anche nel periodo estivo. Le semifinali di andata si giocheranno il 26 e 27 giugno, mentre quelle di ritorno il 3 e 4 luglio. La finalissima al Lungobisenzio è in programma per il 17 luglio. Gli impianti di calcio della manifestazione sono quattro: il Conti di Galciana, sede dei Rossi, il Becheroni de La Querce base dei Verdi, il Rossi di Santa Lucia comitato dei Gialli e il Chiavacci di via del Purgatorio sede degli Azzurri. Il torneo sarà duplice: da un lato un torneo senior, over 18, dall’altro un torneo Juniores, per i nati 2005 e 2006 (con possibilità di schierare tre fuori 2004). Per potere giocare in un rione bisognerà essere residente in uno dei quartieri previsti dallo stradario. Le squadre sono già in fase di costruzione e ogni rione nominerà un coordinatore per la selezione dei calciatori.

“Siamo felici di patrocinare come Amministrazione questo nuovo torneo – afferma l’assessore allo Sport Simone Faggi -. E’ sempre bello quando nascono nuove iniziative sportive che, come in questo caso, coinvolgono sia i più giovani che gli adulti. Lo sport unisce e sono certo che la manifestazione avrà successo e che sarà molto partecipata e seguita”. La manifestazione, patrocinata dal Comune, è coordinata dall’imprenditore Sandro Ciardi. A promuovere l’organizzazione delle squadre sono i quattro rioni, mentre l’Uisp fornirà i tesseramenti, gli arbitri e il regolamento della competizione. “Partecipiamo con piacere a questa iniziativa che fa dell’aggregazione e del senso d’appartenenza il proprio obiettivo fondante – spiega il presidente di Uisp Prato, Maurizio Vannelli -. Come ente di promozione sportiva siamo sempre in prima linea quando ci sono sinergie da stringere e quando c’è la possibilità di promuovere i valori sani dello sport. E siamo convinti che il Torneo dei Rioni di calcio vada proprio in questa direzione”. Accanto al Torneo dei Rioni di calcio di Prato potrebbe nascere una manifestazione analoga in Valbisenzio. Se anche questo secondo torneo si realizzerà, l’idea è giocare una supercoppa fra le vincitrici di Prato e della Valbisenzio, da disputare il 25 luglio sempre al Lungobisenzio. “Quando abbiamo proposto l’idea di questa manifestazione alle varie realtà del territorio abbiamo subito riscontrato grande entusiasmo – conclude Ciardi -. Così abbiamo organizzato un comitato promotore che avrà il compito di collaborare con tutte le società di calcio, sia professionistiche che amatoriali, così da passare alla fase operativa, iniziando le selezioni per avere squadre al completo per ognuno dei quattro Rioni”.