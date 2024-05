Calcio visionario nelle scuole e non solo: firmato un accordo tra Metrocittà, Ufficio scolastico provinciale e ASD Quartotempo Firenze 

FIRENZE – Firmata oggi, 31 maggio, in Palazzo Medici Riccardi, una lettera d’intenti tra Metrocittà, Ufficio scolastico provinciale e ASD Quartotempo Firenze, finalizzata a collaborazioni per progetti, manifestazioni, iniziative volte a favorire l’attività motoria e sportiva degli studenti, ma non solo. L’obiettivo primario è entrare a contatto con le classi e le scuole che presentano alunni ciechi o ipovedenti, e comunque dove ci siano situazioni per cui la testimonianza di esperienze di vita legate a questa disabilità sensoriale possa essere utile ad una crescita umana degli studenti. Tale crescita, che va di pari passo con un percorso di consapevolizzazione personale, mira ad abbattere barriere e costrutti sociali interiorizzati, cosa che può essere ostacolata dalla paura della diversità. “La presenza di esperti di Quartotempo come tecnici, psicologi, psicoterapeuti, educatori, accompagnati da atleti ciechi o ipovedenti nelle scuole, – si legge in una nota – vuole promuovere progetti come concorsi a temi, incontri in presenza, incontri in modalità on line, visite degli studenti alle strutture ed alle metodologie di allenamento, partecipazione al torneo di “Calcio visionario” di studenti non vedenti e ipovedenti, assieme a compagni di classe vedenti e atleti ciechi dell’associazione”.