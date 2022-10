Calenzano 1325. Assedio al Castello: una domenica con la rievocazione storica

CALENZANO – Un’intera giornata da trascorrere nel Trecento. Tra antichi mestieri, spettacoli e balli, tiri con l’arco e accampamenti militari. Il borgo di Calenzano Alto si appresta a ospitare domenica 9 ottobre “Calenzano 1325. Assedio al Castello”, con la rievocazione storica dell’attacco delle truppe di Castruccio Castracani a Calenzano. La manifestazione è organizzata dal Comune di Calenzano in collaborazione con l’Associazione Turistica Calenzano e l’associazione medievale Agresto. Il programma prevede l’apertura della manifestazione al Castello alle ore 11, la partenza del corteo storico con figuranti e sbandieratori da piazza Vittorio Veneto e l’arrivo in piazza San Niccolò alle ore 12. Qui ci sarà lo spettacolo degli Alfieri e Musici della Valmarina e a seguire l’apertura delle taverne per il pranzo.

Alle 15 spettacolo con musiche e balli medievali a cura della compagnia “Novus Amor”, alle 15,30 “La Corte in Giostra” spettacolo per grandi e piccini a cura di Memento Ridi. Alle 16 il clou con la rievocazione storica “Assedio al Castello” con tutte le Compagnie d’Armi, in cui si ricostruirà l’assedio del condottiero lucchese Castracani. A seguire spettacoli di danze e percussioni, fachirismo e fuochi e alle ore 19 il Gran cerimoniere e tutte le Compagnie di spettacolo saluteranno gli ospiti nella piazza. Per tutto il giorno ci saranno artisti, figuranti e musici itineranti nelle vie del Castello, oltre a mercanti, antichi mestieri e artigiani al lavoro; nel giardino accampamenti militari, armi storiche, giochi e tiro con l’arco per bambini. Il Museo del Figurino Storico sarà aperto per la giornata.

“Il nostro borgo si conferma sempre più attrattore di eventi – commenta l’assessore alla cultura Irene Padovani – dopo Lunaria e Calenzano Estate, arriva l’Assedio al Castello, che permetterà di calarsi nell’atmosfera medievale e di rivivere un evento storico grazie al lavoro di ricerca della direzione artistica, insieme alle compagnie. Calenzano è entrato a far parte della rete dei Comuni medievali ed è nostra intenzione proseguire nella valorizzazione del castello e del borgo di Calenzano Alto, che sono una ricchezza storica e culturale del nostro territorio da far conoscere sempre di più”. “Saranno create due taverne con un menù medievale all’interno del giardino del Castello e in piazza San Niccolò – dice Niccolò Taiti, presidente dell’ATC – in collaborazione con le associazioni Borgo Antico, Old River, Misericordia di Carraia e Cuochi fiorentini. Per tutta la giornata i visitatori potranno assistere a spettacoli itineranti e vedere figuranti all’opera”.

“Domenica prossima nel pomeriggio – spiega il direttore artistico Eraldo Ammannati – andremo a ricostruire l’assedio delle truppe di Castruccio Castracani con tre compagnie medievali, ma la giornata si aprirà già alle ore 11 nel Castello cercando di ricostruire una giornata del 1300, con artigiani, musici, un campo militare, giochi per bambini, giocolieri, cantastorie, insomma una giornata tutta da vivere intensamente al Castello di Calenzano”. Le due biglietterie saranno alla porta di ingresso del Castello e in via dell’Oriuolo. I biglietti sono gratuiti per i bambini fino ai 6 anni, ridotti fino ai 12 anni (4 euro), interi dai 12 anni (6 euro). Biglietto ridotto per soci Coop e soci ATC. Per info 0550502161 e segreteria@atccalenzano.it