Calenzano, arrestato un uomo per violenza sessuale

CALENZANO – Nella serata del 6 maggio una pattuglia della Stazione Carabinieri di Campi Bisenzio è intervenuta a Calenzano dove ha arrestato un cittadino Italiano, residente in provincia di Prato, che si era reso responsabile di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna. Nella circostanza C.F., 39 anni, aveva avvicinato e con una scusa fermato una ragazza, residente in provincia di Firenze, che si stava recando a bordo della propria auto a trovare alcuni parenti residenti a Calenzano. La ragazza, impaurita anche dalla richiesta di salire sull’auto dell’uomo, ha tentato di allontanarsi ma questi l’ha raggiunta e con la propria auto le ha sbarrato la strada, aperto lo sportello dell’auto della ragazza e si è introdotto all’interno della stessa, pronunciando frasi volgari e manifestando l’intenzione di avere un rapporto sessuale, mostrandole anche i genitali. La donna è riuscita ad allontanarsi e a telefonare ai propri parenti che l’hanno raggiunta sul posto. L’uomo, incurante della presenza di altre persone, ha provato a immobilizzare la ragazza e solo il tempestivo intervento della pattuglia dei Carabinieri di Campi Bisenzio, allertati dal NUE 112, è riuscito a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Veniva quindi richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato la donna, visibilmente scossa, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Firenze da cui è stata dimessa con prognosi di 3 giorni per lieve trauma cranico e abrasione del ginocchio destro. L’autore del reato è stato quindi bloccato, portato in caserma e tratto in arresto per il reato di violenza sessuale. Una volta avvisata l’Autorità giudiziaria, ne è stato disposto lo spostamento presso la Casa Circondariale Dogaia di Prato in attesa di convalida.