Calenzano, Comune “bike smile” per le piste ciclabili

CALENZANO – Le tre bandiere gialle “Bike smile” svettano sul Comune di Calenzano che è entrato nella rete dei ComuniCiclabili. Il Comune ha fatto richiesta di adesione alla FIAB (Federazione italiana ambiente e bicicletta) che guida il progetto di ComuniCiclabili, che valuta l’impegno dei territori nella promozione di un modo di muoversi più rispettoso dell’ambiente e delle persone. Arrivato all’ottava edizione, si chiude quest’anno con un bilancio di quasi 180 Comuni aderenti. Per l’adesione e la valutazione il Comune di Calenzano ha presentato i propri dati e gli obiettivi che intende darsi nell’ambito della mobilità dolce. Il Comune di Calenzano dal 2011 al 2023 ha raddoppiato l’estensione dei percorsi ciclabili, raggiungendo il traguardo di circa 25 km a fine 2023, che rappresenta il 15% del totale delle infrastrutture per il transito dei veicoli sul territorio. Nell’ambito del Piano particolareggiato della mobilità sostenibile, approvato a dicembre 2022, è prevista l’estensione delle piste ciclabili oltre i 50 km complessivi.

Nel giudizio complessivo per l’attribuzione delle bandiere gialle, FIAB giudica che Calenzano sia dotato di una rete ciclabile estesa e connessa su buona parte del territorio urbanizzato, eccetto la zona industriale dove la rete andrebbe potenziata per favorire l’uso della bicicletta nei percorsi quotidiani casa-lavoro. Punti positivi anche per il Pums e per il progetto Pedibus, con i percorsi di accompagnamento a piedi dei bambini fino alle scuole. Tra gli aspetti da migliorare la segnaletica sulle piste ciclabili. “Siamo molto soddisfatti – commenta il vicesindaco Martina Banchelli con delega all’ambiente – dell’ingresso del Comune nella rete. Nell’ambito di una strategia finalizzata alla lotta al cambiamento climatico degli obiettivi e delle azioni previste dal sistema integrato e certificato di gestione ambientale, l’amministrazione comunale si pone come obiettivi nei prossimi anni la creazione di percorsi ciclabili tematici, utilizzando la rete esistente come collegamento alla rete ciclabile metropolitana, al centro cittadino, ai punti di interesse turistici, alle zone industriali per il cosiddetto bike to work. Punteremo anche alla realizzazione di un sistema di bike sharing nei pressi del centro cittadino, sia per uso turistico che per lavoro”.