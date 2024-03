Calenzano Democratica presenta i suoi candidati a sostegno di Giuseppe Carovani

CALENZANO – La lista Calenzano Democratica della coalizione della lista civica a sostegno di Giuseppe Carovani ha presentato i suoi candidati al consiglio comunale: 16 persone tutte di Calenzano di età compresa tra 35 e 80 anni, tra questi molti svolgono attività di volontariato nelle associazioni locali.

Ivo Amerini 59 anni, artigiano, Martina Banchelli 44 anni calenzanese, due figlie, è dottoressa di ricerca in scienze chimiche e ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, con responsabilità di progetti scientifici internazionali. Atleta e membro di associazioni sportive del territorio. Anna Berti abita a Calenzano, dove collabora al benessere familiare delle figlie e dei nipoti, conosce a fondo il territorio di Calenzano, ama la letteratura, la storia moderna e le camminate. Sara Carovani 40 anni, sposata con una figlia, calenzanese da sempre, diplomata all’Istituto Calamandrei; lavora presso l’assicurazione Generali da 15 anni e ha svolto attività di volontariato presso la Casa del Popolo di Settimello. Ama leggere, cucinare, stare a contatto con la natura e fare passeggiate con la sua barboncina Lilli. Eduardo Casadio 37 anni, laureato come mediatore in zone di conflitto, lavora come rider e pratica tecniche olistiche e sciamaniche. Fa attività di volontariato presso circoli e associazioni del territorio. Jane Elizabeth Cattell pensionata, abitante a Calenzano e madrelingua inglese. Salima Cioni 50 anni, nata a Calenzano, è dipendente addetta alla grande distribuzione con la passione per la palestra e le camminate. Elisabetta Corsini vive da sempre a Calenzano, è laureata e lavora presso uno studio dentistico, tra i suoi hobby ci sono il canto, il karate e le passeggiate con i suoi cagnolini. Gloria Consorti nata a Calenzano, è imprenditrice tessile nel campo pronto moda, con la passione per lo sport.

Salvatore De Nicola nato a Calitri in provincia di Avellino il 2 gennaio 1944, abita a Calenzano, fiscalista e consulente tributario, già Direttore Uffici Finanziari dell’Agenzia delle Entrate. Rosetta Franchini nata a Firenze, ragioniera, ha studiato scienze infermieristiche; è commerciante a Calenzano e ha la passione per le camminate e l’atletica. Leandro Giorgi nato a Roma il 16 dicembre 1988, abita a Calenzano, diplomato in economia. Ha come hobby la palestra e i viaggi. Massimo Milani nato a Calenzano dove ha un’agenzia assicurativa, Presidente per oltre 15 anni di una società sportiva, si diletta nella cura dei suoi olivi a Leccio.

Jacopo Pasquini classe 89, diplomato in studi scientifici al Convitto Nazionale Cicognini di Prato. Dal 2016 al 2020 si trasferisce in Inghilterra per affinare la conoscenza della lingua e lavora nei migliori ambienti Hospitality della capitale inglese arrivando ad aprire una propria rete di distribuzione di bevande con accordi esclusivi per UK (Regno Unito). Dal 2020 ad oggi rientra in Italia per gestire un’attività Wine Bar, caffetteria, punto pranzo a Firenze. Adora viaggiare, stare tra le persone, conoscerne di nuove e condividere l’esperienze di vita. Stefano Poni 71 anni, nato a Calenzano, laureato in scienze politiche, ex consulente amministrativo con la passione per l’economia, già consigliere comunale. Mario Taiti 78 anni, macchinista delle Ferrovie dello Stato in pensione.