Calenzano e Campi Bisenzio aderiscono a L’Ora della Terra “Eath Hour”

CALENZANO – Anche i Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio aderiscono e partecipano all’iniziativa l’Ora della Terra. Il 26 marzo alle 20.30 cittadini, città e aziende di tutto il mondo spegneranno le loro luci per 60 minuti. Un momento di raccoglimento globale per la pace, la protezione del clima e per il nostro Pianeta. Earth […]

CALENZANO – Anche i Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio aderiscono e partecipano all’iniziativa l’Ora della Terra. Il 26 marzo alle 20.30 cittadini, città e aziende di tutto il mondo spegneranno le loro luci per 60 minuti. Un momento di raccoglimento globale per la pace, la protezione del clima e per il nostro Pianeta.

Earth Hour è un evento senza frontiere che unisce le persone di tutto il pianeta per vincere la sfida climatica. In un momento in cui i conflitti diventano una minaccia al futuro di tutti una grande azione globale in grado coinvolgere persone in tutti i paesi del mondo è, in sé, un messaggio di pace e solidarietà.

Nell’area fiorentina hanno aderito all’iniziativa il Comune di Firenze (che dalle 20.30 alle 21.30 spegnerà il Duomo, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Il Davide al Piazzale, Santa Croce), Campi Bisenzio (Palazzo Comunale), Calenzano (Palazzo Comunale), Bagno a Ripoli.

A Firenze Passi di Pace per l’Ambiente, una passeggiata guidata per ripercorrere luoghi e testimonianze di uomini che sono stati costruttori di pace, dalla passerella dell’Isolotto, intitolata ad Alexander Langer, alla casa natale di Tiziano Terzani e alla Firenze di Giorgio La Pira. Ritrovo alle h 17.30 alla Passerella dell’Isolotto. Prenotazione obbligatoria al contatto WhatsApp 3687371801.