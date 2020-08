Calenzano Estate: libri e il concorso di pittura estemporanea

CALENZANO – Calenzano Estate, il programma di eventi promosso dal Comune, riapre i battenti dopo la pausa di Ferragosto, giovedì 27 agosto alle 21,15 al Giardino del Castello con “ART” di Yasmina Reza. La macchina del suono presenta una lettura scenica del testo di Yasmina Reza. Tradotta in circa trenta lingue, raffigura uno spaccato di vita quotidiana di tre amici, in accesa conversazione al riguardo di un quadro.

Di e con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, e Lorenzo degl’Innocenti

Martedì 1 settembre alle 21 a Civica Biblioteca si terrà la presentazione del libro “Legri. Storia di una valle” di Andrea Papini. Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo telefonicamente al n. 055-8833421 in orario di apertura della biblioteca. Ancora una presentazione di libri l’8 settembre alle 18 a Civica. “Pensate Positivo… storia e ricette di un pasticciere non stellato” di Roberto Magnolfi. Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo telefonicamente al n. 055-8833421 in orario di apertura della biblioteca, mentre il 10 settembre a Civica alle 18 sarà presentato il libro “I misteri del tempio dimenticato” di Gianfranco Bracci

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo telefonicamente al n. 055-8833421 in orario di apertura della biblioteca.

Domenica 13 settembre, torna Calenzano sulla Tela a cura dell’Associazione Turistica di Calenzano. La VII edizione del concorso di pittura estemporanea si svolgerà nel giardino del Castello dalle 9 alle 18. Regolamento e modulo di adesione scaricabile dal sito dell’ATC Info e prenotazioni presso ATC 055 0502161