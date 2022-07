Calenzano Futura: “Il Poc è la tappa fondamentale per costruire il futuro”

CALENZANO – “Il passaggio di ieri, 14 luglio, in Consiglio Comunale costituisce una tappa fondamentale per dare a Calenzano un nuovo Piano Operativo improntato alla sostenibilità ambientale, alla forte riduzione del consumo di suolo tramite crediti edilizi e sostituzione urbanistica, orientato alla qualità del costruire e dell’abitare. Le Osservazioni pervenute sono risultate in molti casi […]

CALENZANO – “Il passaggio di ieri, 14 luglio, in Consiglio Comunale costituisce una tappa fondamentale per dare a Calenzano un nuovo Piano Operativo improntato alla sostenibilità ambientale, alla forte riduzione del consumo di suolo tramite crediti edilizi e sostituzione urbanistica, orientato alla qualità del costruire e dell’abitare. Le Osservazioni pervenute sono risultate in molti casi accoglibili e hanno contribuito, assieme al lavoro degli Uffici, Amministrazione e del gruppo di maggioranza ad affinare e migliorare il Piano Operativo”. Lo afferma in una nota il gruppo Calenzano Futura.

“Questo importante passaggio ci da l’opportunità di sottolineare nuovamente i principali tratti caratterizzanti l’impostazione del POC che punta, tramite l’utilizzo dei crediti edilizi su ogni nuova edificazione a carattere residenziale, a trasformare preesistenze incongrue nel territorio rurale in nuove realizzazioni, in linea con standard e qualità elevati, che in quasi tutti i casi vanno a completare comparti già avviati dai precedenti strumenti urbanistici. – prosegue Calenzano Futura – Inoltre, il POC vede anche importanti interventi di sostituzione edilizia, strumento che sarà sempre più centrale nella programmazione urbanistica futura, nel centro abitato, che puntano a sostituire edifici che hanno perso la loro funzione originaria, con realizzazioni maggiormente rispondenti alle necessità attuali. Di assoluto valore strategico risulta poi il ruolo pubblico che rispetto all’intervento di rigenerazione urbana nel centro cittadino tramite la sostituzione dei fabbricati ERP, intervento di portata storica atteso da oltre 20 anni, mira a riordinare e completare, nell’ottica della città pubblica, il Nuovo Centro Urbano di Calenzano. Il tutto tramite una crescita dimensionale minima che non esaurisce le possibilità edificatorie: il POC prevede il minor numero di metri quadri della storia di Calenzano negli ultimi 40 anni, tutelando il territorio rurale che rappresenta il 90% della superfice complessiva. Dare risposte ai cittadini e alle imprese, promuovendo l’edilizia di qualità sono state obiettivi distintivi della programmazione urbanistica che hanno reso Calenzano attrattivo per l’insediamento di attività produttive e per la progettualità di vita dei molti che lo hanno scelto acquistando casa. Obiettivi che riteniamo di aver raggiunto tramite lo strumento che andremo ad adottare definitivamente dopo il passaggio in Conferenza paesaggistica della Regione Toscana”.