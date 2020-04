Calenzano Futura ringrazia chi lavora e invita a stare a casa

CALENZANO – Un ringraziamento a chi sta lavorando in questo momento e un invito a stare a casa arriva da Calenzano Futura. “Calenzano Futura – si legge in una nota – ringrazia sentitamente tutti coloro che in questo momento di difficoltà e incertezza si stanno adoperando affinché la vita dei nostri concittadini possa proseguire, seppur tra le mura di casa, nel miglior modo possibile”. I ringraziamenti da parte di Calenzano Futura sono estesi “al Sindaco, Riccardo Prestini, la Giunta, i Consiglieri Comunali tutti, i dipendenti del Comune, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i Sindacati, le Rappresentanze Sociali e le Associazioni di Categoria, tutte le Associazioni di Volontariato, Misericordia di Calenzano, Carraia e Legri, Pubblica Assistenza, VAB, Centro Ascolto Interparrocchiale di Calenzano e Associazione Anziani, il Preside e tutto il Corpo Docente, gli operatori Alia, i lavoratori del settore alimentare e di tutti quelli che garantiscono la fornitura e consegna di beni di prima necessità e non, e soprattutto tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri in prima linea in questa battaglia. Andrà tutto bene ma per il momento ricordiamoci di restare a casa”.