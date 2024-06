Calenzano: “il 5 per mille al Comune”

CALENZANO – In occasione della dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5×1000 al Comune di Calenzano, che utilizza i proventi per finalità sociali sul territorio. Il Comune, dal 2010, ha attivato un programma di intervento a favore di nuclei familiari e persone in difficoltà utilizzando i proventi del 5×1000. Per l’emersione del bisogno, a cui rispondere attraverso l’erogazione dei contributi, […]

CALENZANO – In occasione della dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5×1000 al Comune di Calenzano, che utilizza i proventi per finalità sociali sul territorio. Il Comune, dal 2010, ha attivato un programma di intervento a favore di nuclei familiari e persone in difficoltà utilizzando i proventi del 5×1000. Per l’emersione del bisogno, a cui rispondere attraverso l’erogazione dei contributi, l’Ente si avvale della cooperazione dell’associazione Fondo Unitario ETS, che opera a Calenzano in collaborazione con il Servizio sociale professionale. Tutti gli anni, mediamente, vengono supportati dai 15 ai 20 nuclei familiari per sostenere spese di utenze, affitti e altre spese improvvise non sostenibili dai soggetti individuati. Dalla sua attivazione, ogni anno sono confluiti nel fondo 13mila euro, costituiti dagli introiti del 5×1000 più un’integrazione da parte del Comune per raggiungere la cifra. Nel 2023 sono arrivati all’Ente, tramite le dichiarazioni dei redditi, 11.287euro, mentre nel 2022 erano stati 11.319 euro.

Per destinare il proprio 5×1000 basta apporre la propria firma nello spazio del modello di dichiarazione dei redditi e, qualora si raggiungesse una cifra superiore ai 13 mila, l’importo eccedente verrebbe destinato ad aumentare la capienza del fondo. Tutti i contribuenti residenti a Calenzano possono farlo: lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti e pensionati.