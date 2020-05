Calenzano: in un post il Comune ricorda le misure in vigore dal 18 maggio al 31 luglio

CALENZANO – Il Comune, con un post su Facebook informa sulle misure previste dal Governo informa in vigore dal 18 maggio al 31 luglio. Si tratta di un quadro normativo nazionale su spostamenti e svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, che potranno essere disciplinate da ordinanze statali, regionali o comunali. Sono previsti spostamenti liberi all’interno della propria regione. Fino al 2 giugno, restano vietati gli spostamenti verso altre regioni e da e per l’estero, se non per esigenze lavorative, motivi di salute o assoluta urgenza. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Restano vietati gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si possono svolgere le funzioni religiose, nel rispetto delle misure di sicurezza. Per quanto riguarda le aperture: le attività economiche, produttive e sociali potranno ripartire, rispettando appositi protocolli di sicurezza per ogni settore, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni. Le Regioni monitoreranno giornalmente l’andamento epidemiologico e l’adeguatezza del sistema sanitario regionale, al fine di introdurre eventuali misure ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo. Ancora in attesa di disposizioni regionali che stabiliscano il calendario delle riaperture delle varie attività: parrucchieri, estetisti, negozi di abbigliamento. Il mancato rispetto delle linee guida nazionali o regionali determina la sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni e una sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro.