Calenzano: incontri sulla mobilità sostenibile

CALENZANO – Con l’appuntamento di sabato 18 giugno alle 9.30 al Circolo Arci La Vedetta di Settimello, dedicato alla mobilità sostenibile, si concludono gli “Incontri per l’ambiente”: la serie di iniziative per discutere collettivamente di “idee e proposte per Calenzano al tempo della crisi climatica”, ideate a marzo sulla scia dello sciopero globale per il […]

CALENZANO – Con l’appuntamento di sabato 18 giugno alle 9.30 al Circolo Arci La Vedetta di Settimello, dedicato alla mobilità sostenibile, si concludono gli “Incontri per l’ambiente”: la serie di iniziative per discutere collettivamente di “idee e proposte per Calenzano al tempo della crisi climatica”, ideate a marzo sulla scia dello sciopero globale per il clima coinvolgendo associazioni, circoli, comitati e forze politiche. Protagonista della giornata sarà il tema dei trasporti, per ridurre il traffico e le emissioni inquinanti, implementando i mezzi pubblici e alternativi e incentivandone l’uso. Si discuterà fra l’altro di come incentivare e agevolare l’uso della bicicletta, rilanciare il trasporto pubblico e provare a risolverne le problematiche, e di come favorire la transizione verso la mobilità elettrica.

Al centro dell’iniziativa la costituzione di un laboratorio di discussione dal basso da mettere a disposizione della collettività e dei decisori pubblici per affrontare le criticità ambientali e proporre possibili soluzioni: per comunicare la propria partecipazione e far pervenire eventuali contributi e proposte, sono a disposizione il numero telefonico 335-6412855 e la e-mail info@assieme.org. Introduce e coordina Simone Giuntini, presidente dell’associazione politico-culturale Sinistra per Calenzano. Seguiranno gli interventi di Andrea Tagliaferri, consigliere comunale a Campi Bisenzio per Sinistra Italiana, Claudia Corsi, laureanda in Geografia con tesi sulla ciclabilità, Renzo Torrini, delegato Rsu, Tiziano Carducci, presidente di Fiab Firenze Ciclabile, Elisa Caselli, Mobility Manager della Manetti & Roberts, e Bernardo Marasco, segretario della Camera del Lavoro di Firenze con delega ai trasporti e alla mobilità.

Dalle 13 alle 14.30 è prevista una pausa, e sarà possibile rimanere a pranzo presso il circolo; alle 14.30 è prevista la costituzione dei tavoli di lavoro, divisi per argomento: il tavolo “L’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani: come favorire il cambiamento delle abitudini” sarà coordinato da Matteo Montecchi, quello intitolato “Il trasporto pubblico locale: come rilanciarlo” da Roberto Marini, e infine “La mobilità elettrica è il futuro? Cosa fare per favorirla” da Simone Giuntini.

Gli “Incontri per l’ambiente” sono promossi da EcoLobby, Assieme e Sinistra per Calenzano, con le adesioni di Circolo Arci Il Molino, Casa del Popolo di Calenzano, Circolo Arci La Vedetta, Circolo Arci La Fogliaia, Circolo Mcl Amici della Concordia, Circolo Arci Le Croci, Comitato via Pertini via Faggi e dintorni, Gruppo Giuseppe Conte 2050-Amici 5 Stelle Calenzano, Unione Speleologica Calenzano e OrtoCollettivo Natura è-APS.