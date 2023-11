Calenzano, la Fenice non risorge: le rossoblu vincono al tie-break lo scontro salvezza

CALENZANO – Il Calenzano vince e convince e prende due punti preziosi in chiave salvezza contro La Fenice. Dopo un inizio da “vecchia macchina diesel”, le ragazze di coach Beconi prendono il comando del match. Persi due parziali a 21-19, le leonesse hanno ruggito e sono andate a conquistarsi due punti che sono platino per la classifica. Bene il muro-difesa e la ricostruzione del gioco, anche se ci sono stati tanti errori non forzati. Il sestetto sceso in campo con la regia di Gagli, in diagonale De Stefano, in 4 Poggi e Falseni, al centro Grosso e Anastasia Tasselli con Ermini libero si sta collaudando con, come le ragazze che subentrano dalla panchina. Da sottolineare l’assenza di Anita Tasselli (attacco febbrile). Bel volley per lunghi tratti, con l’Emme Gel che non smette di stupire.

(In foto Grosso e De Stefano)