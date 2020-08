Calenzano Libera, mostra al Museo del Figurino Storico

CALENZANO – Al Museo del Figurino Storico in occasione della ricorrenza della Liberazione di Calenzano il 6 settembre sarà inaugurata la mostra “Calenzano Libera”. L’esposizione, ad ingresso libero, sarà visitabile alle ore 9.30. Sarà realizzata il contributo dell’AFBIS e dell’Associazione La Condotta e saranno presenti delegati dell’ANPI Calenzano e dell’ANPI Campi Bisenzio.

All’interno della mostra verranno inseriti, previa scansione di QR-Code, alcune testimonianze che nel 1974 le classi delle scuole Calenzanesi raccolsero per il trentennale dalla Liberazione. Il Comune di allora promosse la stampa di un opuscolo (oggi custodito presso la Biblioteca Civica di Calenzano) realizzato grazie al contributo delle testimonianze raccolte dai ragazzi delle scuole medie che svolsero un egregio lavoro di ricerca e che produssero “1944-1974 Fatti da non dimenticare” andato in stampa nell’Aprile del 1974.

Per tale evento nel giardino del Castello saranno allestiti dalle ore 10 dei tavoli da gioco di ricostruzione storica permettendo così ai partecipanti, divisi in tre turnazioni orarie, di calarsi nella storia della Resistenza, grazie all’uso dei modellini e con l’aiuto dei volontari dell’AFBIS sempre presenti.

Per chi volesse invece scoprire dal vivo alcuni aspetti legati alla vita dei soldati sul campo di battaglia ci saranno alcuni rievocatori della Linea Gotica Pistoiese, che riprodurranno una postazione radio della seconda guerra mondiale e saranno a disposizione dei visitatori per dare spiegazioni.

Con un piccolo contributo, sarà possibile permanere nel giardino del Castello e pranzare con uno sguardo rivolto alla storia. I giochi da tavolo e il pranzo sono vincolati da prenotazione obbligatoria; per i giochi contattare l’ATC 0550502161, per il pranzo chiamare il numero 3339548008.