Calenzano: omaggio alle vittime dell’incidente di via Erbosa

CALENZANO – Un omaggio alle cinque vittime (Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso, Gerardo Pepe, Franco Cirielli e Davide Baronti) dell’incidente avvenuto ieri al deposito carburanti Eni, oltre a un pensiero di vicinanza ai feriti e ai familiari: domani, 11 dicembre, alle 10 il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, sarà presente per una commemorazione in via Erbosa […]

CALENZANO – Un omaggio alle cinque vittime (Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso, Gerardo Pepe, Franco Cirielli e Davide Baronti) dell’incidente avvenuto ieri al deposito carburanti Eni, oltre a un pensiero di vicinanza ai feriti e ai familiari: domani, 11 dicembre, alle 10 il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, sarà presente per una commemorazione in via Erbosa insieme al presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo e ai capigruppo dell’assemblea regionale, che hanno ricordato stamani in Aula la tragedia avvenuta a Calenzano. Il sindaco ha esteso il lutto cittadino anche a domani, invitando tutta la popolazione a osservare domani alle 10 un minuto di silenzio. “La comunità di Calenzano – dichiara il sindaco Carovani – è addolorata e colpita fortemente da questa tragedia. Adesso è il momento del lutto e domani mattina saremo presenti al deposito per rendere omaggio alle vittime. Ringraziamo nuovamente i Vigili del fuoco, i soccorritori e le forze dell’ordine. Come amministrazione comunale di Calenzano porremo alle Istituzioni la questione se la presenza di questo impianto sia ancora compatibile in un contesto urbanistico delicato come il nostro”.