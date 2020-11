Calenzano Post, nascono nuovi canali online per il Comune

CALENZANO – Nuovi canali social, dirette e un maggior numero di informazioni veicolate online. È il progetto del sindaco e della Giunta di Calenzano per far fronte alla mancanza di confronto diretto con la cittadinanza. A partire dalla prossima settimana, oltre a incrementare le informazioni veicolate sulla pagina Facebook Calenzano Post e sull’omonimo canale Youtube, sarà aperto un profilo […]

CALENZANO – Nuovi canali social, dirette e un maggior numero di informazioni veicolate online. È il progetto del sindaco e della Giunta di Calenzano per far fronte alla mancanza di confronto diretto con la cittadinanza. A partire dalla prossima settimana, oltre a incrementare le informazioni veicolate sulla pagina Facebook Calenzano Post e sull’omonimo canale Youtube, sarà aperto un profilo Instagram e un canale Telegram, sempre denominati Calenzano Post.

“Purtroppo non possiamo sapere quando sarà possibile tornare a organizzare incontri e assemblee – ha detto il sindaco Riccardo Prestini –, ma sentiamo l’esigenza di mantenere aperto il confronto con i cittadini, sia in vista dell’approvazione del bilancio del prossimo anno sia per condividere progetti e visioni del futuro della nostra comunità”. I primi incontri online sono stati organizzati, oltre che per i processi partecipativi del Piano Operativo e del Piano della Mobilità, per sostituire le assemblee nei circoli, che tradizionalmente l’Amministrazione di Calenzano tiene in occasione del bilancio di previsione e proseguiranno fino a metà dicembre.

“Piazze reali online sono molto seguite dai cittadini – ha commentato l’Assessore alla Comunicazione Irene Padovani -, che hanno interagito con noi ponendoci domande e dandoci quindi un’ulteriore conferma di quelle che sono le esigenze e le aspettative cui rispondere. Con questi nuovi canali andiamo aincrementare il rapporto social tra il Comune e i cittadini, che speriamo di poter tornare presto ad affiancare con gli incontri di persona“. I vari social si chiameranno tutti Calenzano Post. Per rimanere aggiornati sulle informazioni social del Sindaco e della Giunta basta mettere “mi piace” alla pagina FB, seguire il profilo Instagram e il canale Youtube e unirsi al canale Telegram.