Calenzano premia lo sport: festa al Palazzetto con 136 atleti

CALENZANO – Sono 136 gli atleti invitati a partecipare a “Calenzano premia lo sport”, la festa organizzata dal Comune per dare un riconoscimento ai calenzanesi che si sono distinti nella propria disciplina. L’evento sarà venerdì 10 dicembre alle 16.30 al palazzetto dello sport. Conduce Raul Guidotti.

“Quest’anno, dopo un anno di stop, torna finalmente Calenzano Premia lo Sport – ha commentato l’assessore allo sport Laura Maggi -. Il 10 dicembre festeggeremo lo sport di Calenzano, vogliamo ringraziare tutte le associazioni del territorio per il lavoro svolto in questi due anni così complicati, oltre che premiare i numerosi atleti che si sono distinti nelle varie discipline. Lo sport è prevenzione sociale ed inclusione, lo sport è la metafora di vita perfetta, è la dimostrazione pratica della volontà che si trasforma in risultato. Questa festa è un ulteriore modo per valorizzare le nostre realtà sportive e sottolinearne il valore a tutto tondo”.

Gli atleti premiati si sono classificati, nelle due precedenti stagioni, in gare provinciali, regionali, nazionali, europee e mondiali nelle seguenti discipline: pattinaggio artistico, danza, pallavolo, calcio, ginnastica artistica, ciclismo, karate, atletica, nuoto, tennis, ginnastica ritmica, pallavolo, equitazione, triathlon, tiro a segno. Presente anche un premio per meriti sociali. Ad ogni associazione di Calenzano sarà consegnato un attestato di ringraziamenti, per l’attività svolta durante questi ultimi due anni. A causa delle norme anticontagio l’ingresso sarà solo su invito.