Calenzano ricorda i cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani

CALENZANO – Cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani. Una figura importante, per il suo impegno civile e religioso, per il contributo, ancora attuale, che ha portato al mondo della scuola e dell’educazione. Il Comune di Calenzano vuole festeggiare con una serie di iniziative la ricorrenza, dando risalto all’esperienza della Scuola popolare, da lui fondata a San Donato, parrocchia di Calenzano in cui è stato cappellano per sette anni, dal 1947 al 1954, lasciando una traccia profonda nei suoi allievi e nella comunità.

“Il nostro Comune – spiegano il sindaco Riccardo Prestini e l’assessore alla cultura Irene Padovani – fa parte del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario di don Milani insieme alle Istituzioni e alle associazioni milaniane. Oltre alla collaborazione con il Comitato, abbiamo organizzato una serie di iniziative a Calenzano per riflettere su vari temi, tra cui la Costituzione, la giustizia, l’inclusione, alla luce della testimonianza di don Milani. Ci auguriamo che spettacoli teatrali, letture di libri, il convegno e l’inaugurazione dei segni tangibili della presenza di don Milani nelle nostre strade siano per Calenzano occasioni di confronto e riflessione su temi alti e tuttora attuali”.

“Siamo contenti come associazione di queste iniziative – spiega Alessandro Santi, presidente del Gruppo don Milani di Calenzano – in quanto offrono l’occasione di ricordare la figura e gli insegnamenti del prete ed educatore don Lorenzo Milani. Inoltre, fatto altrettanto importante, attraverso gli eventi in programma cercheremo di dare testimonianza di quanto siano ancora attuali le parole di don Lorenzo attraverso l’impegno di quanti, nelle istituzioni scolastiche e negli altri luoghi di apprendimento, si sforzano di seguire la strada da lui indicata, fruttuosa ma talvolta in salita. La nostra associazione, fin dalla sua costituzione 37 anni fa, porta avanti le testimonianze degli ex allievi di don Milani e contemporaneamente un doposcuola per bambini e ragazzi in età scolare in situazioni di difficoltà”.

Le iniziative, per ora fissate fino alla pausa estiva, partono il 12 maggio. Alle 17.30 a CiviCa, “Raccontando Alice Weiss mamma di Don Lorenzo Milani” con la presentazione della biografia “Storie di Madri” di Stefania Di Pasquale e intervista a cura di Sandra Nistri. Il 22 maggio alle 17, a CiviCa, incontro con gli studenti dell’Istituto comprensivo di Calenzano che hanno partecipato al progetto “Costituzione e Resistenza. Imparare la libertà” con la Fondazione don Lorenzo Milani. Il 29 maggio alle 21, nell’aula magna del Design Campus di via Pertini, il convegno “Per una scuola dell’inclusione secondo la Costituzione”, in collaborazione con l’associazione Gruppo don Milani di Calenzano. Dopo i saluti istituzionali interverranno Gherardo Colombo giurista ex magistrato, don Sandro Lagormarsini, Ludovico Arte dirigente dell’ITT Marco Polo di Firenze. Dialogo con le allievi e gli allievi di don Milani.

Il 7 giugno alle 18.30 a CiviCa presentazione del libro “Sentieri di futuro. (In)seguendo don Milani” a cura di Aldo Bozzolini e Alessandro Santi, edizioni LEF. Il 13 giugno, alle 21, i Chille de La Balanza portano nella cavea della biblioteca lo spettacolo teatrale “I care. Lettera a una professoressa”. Il 19 giugno, sempre in biblioteca, alle 21, approfondimento su “Esperienze pastorali” con casa editrice LEF. Il 26 giugno, alle 18 nella piazza di San Donato, l’inaugurazione de “I luoghi di don Milani a Calenzano”. L’itinerario, con cartelli esplicativi, racconta le tracce concrete degli anni di don Milani a Calenzano, in modo da far conoscere la sua figura ai calenzanesi e a chi visita la città. Dalla Scuola popolare alla casa della vedova Marcella costruita insieme ai ragazzi, passando per la cappellina alla Chiusa. In collaborazione con associazione Gruppo don Milani di Calenzano. A San Donato arriva anche lo spettacolo itinerante del 4 luglio di e con Lorenzo Degl’Innocenti “Eppure io non splendo di santità”. La partenza, alle 18, è dal Design Campus in via Pertini dove si trova la pietra appartenente al sagrato della Parrocchia di don Lorenzo. Letture e riflessioni su lettere, scritti e testimonianze in una narrazione a tappe, fino alla chiesa di San Donato. Il 12 luglio alle 18.30 a CiviCa riflessioni su “Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana” di Michele Gesualdi con Sandra Gesualdi.