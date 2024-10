Calenzano: selezione pubblica per due Ufficiali della riscossione

CALENZANO – Il Comune di Calenzano indice una selezione pubblica per due Ufficiali della riscossione, per il supporto alla riscossione coattiva nel periodo 2025-2027, tramite comparazione dei curricula e colloquio individuale. Per partecipare alla selezione, il candidato deve presentare, entro il 21 ottobre: la domanda con dichiarazioni sostitutive, redatta su modello predisposto, nella quale indicare, obbligatoriamente, un […]

CALENZANO – Il Comune di Calenzano indice una selezione pubblica per due Ufficiali della riscossione, per il supporto alla riscossione coattiva nel periodo 2025-2027, tramite comparazione dei curricula e colloquio individuale. Per partecipare alla selezione, il candidato deve presentare, entro il 21 ottobre: la domanda con dichiarazioni sostitutive, redatta su modello predisposto, nella quale indicare, obbligatoriamente, un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica; il curriculum vitae; la copia dell’abilitazione a Ufficiale della riscossione rilasciata dalla Procura della Repubblica oppure dalla Prefettura; in alternativa può essere prodotto attestato d’idoneità all’esercizio delle mansioni e successivi corsi di aggiornamento; relazione illustrativa sulla metodologia e qualità lavorativa che saranno adottate per la gestione della funzione; documento di riconoscimento. La domanda e gli allegati potranno essere presentati mediante posta elettronica certificata all’indirizzo calenzano.protocollo@postacert.toscana.it, il quale è abilitato a ricevere anche posta proveniente da indirizzi elettronici ordinari; con consegna a mano allo Sportello del Cittadino, situato a Calenzano, in Piazza Vittorio Veneto.